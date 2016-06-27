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    Англия и Исландия разыграют последнее место в 1/4 финала Евро-2016

    В понедельник вечером пройдет заключительный матч 1/8 финала чемпионата Европы-2016. На стадионе «Aльянц Pивьepa» в Ницце встретятся сборные Англии и Исландии.

    Англичане являются несомненным фаворитом предстоящего поединка, однако исландцы, покорившие сердца многих футбольных болельщиков на этом турнире, точно не сдадутся без боя.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 20:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      drak55555 27 июня 2016, 23:56

      даа Исландия молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +17

      drak55555 27 июня 2016, 21:07

      не люблю Английских фанатов, хочу что бы они побыстрее поехали домой

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      Рейтинг: +17

      drak55555 27 июня 2016, 21:06

      надеюсь сегодня Исландия покажет что не зря она вышла в плей-офф Евро 2016

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