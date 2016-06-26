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    «Шанхай Шеньхуа» предлагает «Зениту» продать Халка за 55 миллионов

    Нападающий «Зенита» Халк может продолжить карьеру в одном из китайских клубов. Как сообщает sportnieuws.nl питерцы уже получили конкретное предложение от «Шанхай Шеньхуа» за трансфер бразильца размером в 55 миллионов евро.

    Другой представитель китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» готов выложить за Халка 30 миллионов евро.

    В минувшем сезоне 29-летний форвард в 39 матчах за «Зенит» отметился 23 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 32 миллиона евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 13:04
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 26 июня 2016, 20:29

      очередная утка...максимум что за него предложат это 25 лямов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 26 июня 2016, 20:18

      халка продадут кто зенит тащить будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      OLEGTI 26 июня 2016, 19:00

      можно как минимом 80

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      людмила малетина 26 июня 2016, 18:32

      халк никуда не уйдет в Питере у него слава и почет! И в Европе мелькает а что Китай сразу о нем забудут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 июня 2016, 18:30

      Китайцы могут себе позволить такое........надо продавать, через год будет поздно

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 26 июня 2016, 18:30

      просто обязаны продать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 26 июня 2016, 18:02

      ...продавать !!!
      ...на эти деньги Луческу найдёт трёх бразильцев с перспективой роста...

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 26 июня 2016, 17:31

      двоякое мнение и вроде продадим наваримся хорошо но и без него плохо будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 26 июня 2016, 15:45

      Реальные деньги в реальное время!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 июня 2016, 15:10

      А кто столько голов за сезон сможет забить? Сначала найдите такого же,а потом уж продавайте!

      -1
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