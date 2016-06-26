«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Зениту» продать Халка за 55 миллионов

очередная утка...максимум что за него предложат это 25 лямов
Нападающий «Зенита» Халк может продолжить карьеру в одном из китайских клубов. Как сообщает sportnieuws.nl питерцы уже получили конкретное предложение от «Шанхай Шеньхуа» за трансфер бразильца размером в 55 миллионов евро.
Другой представитель китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» готов выложить за Халка 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне 29-летний форвард в 39 матчах за «Зенит» отметился 23 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 32 миллиона евро.
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