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Проничев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией»

26 июня 2016, 10:47
9

Нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев, проведший нынешний сезон в составе «Шальке-04», сравнил российский и немецкий футбол.

– Я бы сравнивал «Зенит» с «Баварией». Это лучшая команда Премьер-лиги, участник Лиги чемпионов! В «Зените» почти все игроки национальных сборных своих стран. Уровень совсем другой.

– Менталитет игроков в Германии и России отличается?

– В Германии играют в другой футбол. Вся игра посвящена одной цели – выиграть, игроки должны все свои способности посвятить команде, а не себе. Если ты выходишь к воротам и можешь пробить сам, но видишь, что твой партнер находится в более выгодной позиции, и ты ему не отдашь пас – следующую игру проведешь на трибуне. Пока не поймешь, для чего ты играешь в футбол. Там с детства прививают менталитет победителя.

Полное интервью с Максимилианом Проничевым можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Шальке-04 Зенит Проничев Максимилиан
Комментарии (9)
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Обамка
1466929482
Вот такую политику и нам надо принимать,а не миллионы тратить на этих недоделанных звезд.
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EsKamilio
1466932591
Вообще-то зенит не лучшая команда премьер-лиги и уж точно не участник лили чемпионов ))
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Red-White Sakhalin
1466937056
Парень газа обнюхался что-ли.. Зенит вроде на третьем месте и в ЛЕ.. Видать он не знали ему не подсказали..
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Reaktiv_05@mail.ru
1466944515
Зениту нужно года 10еще пахать чтобы догнать баварию...муху слоном сравниваешь
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kella
1466945100
Кроме всего прочего немцы могут управлять мячом, а для Зенита он круглый!
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Garrincha58
1466954271
Пронька ты наверное в 2008г отправился когда еще пацаном мячи Аршавину подавал
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bringing
1466955048
Ебанись Проничев
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апоголлл
1466974715
так он сравнивает по баблу.
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