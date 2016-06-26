Проничев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией»

Нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев, проведший нынешний сезон в составе «Шальке-04», сравнил российский и немецкий футбол.

– Я бы сравнивал «Зенит» с «Баварией». Это лучшая команда Премьер-лиги, участник Лиги чемпионов! В «Зените» почти все игроки национальных сборных своих стран. Уровень совсем другой.

– Менталитет игроков в Германии и России отличается?

– В Германии играют в другой футбол. Вся игра посвящена одной цели – выиграть, игроки должны все свои способности посвятить команде, а не себе. Если ты выходишь к воротам и можешь пробить сам, но видишь, что твой партнер находится в более выгодной позиции, и ты ему не отдашь пас – следующую игру проведешь на трибуне. Пока не поймешь, для чего ты играешь в футбол. Там с детства прививают менталитет победителя.

Полное интервью с Максимилианом Проничевым можно прочитать здесь.