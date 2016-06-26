Павлюченко: «Поначалу Бэйл ничем не выделялся, но теперь это просто машина»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился мнением об игре форварда «Реала» Гарета Бэйла. Напомним, оба футболиста ранее защищали цвета «Тоттенхэма».

– Как вам ваш друг Гарет Бейл?

– Просто машина!

– Когда вы играли вместе в «Тоттенхэме», понятно было, игрок какого класса растет?

– Поначалу – совсем нет. Он был в дубле, иногда привлекался к основе, ничем особо не выделялся. Но потом пришел Реднапп и стал ему доверять. Гарет получил постоянное место на поле и сразу начал расти, как на дрожжах – буквально от матча к матчу. Вот тогда все стало понятно.

– За счет чего он прибавлял? Работал больше других?

– Нет, никаких дополнительных индивидуальных тренировок он себе не устраивал. Вполне хватало основных. Думаю, стало проявляться то, что в нем заложено природой – отменные физические данные и футбольный талант.

– А каков он в жизни?

– Тихий, спокойный, без всяких понтов. Не помню, чтобы он на кого-то наорал. Но при этом общительный, компанейский, с классным чувством юмора.

– Какие-то личные контакты у вас с ним были?

– Естественно, мы же играли вместе. Общались хорошо, отношения были дружеские.