Клинсманн: «Сборная США сыграла прекрасно на Кубке Америки»

Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн после минимального поражения от Колумбии (0:1) оценил выступление своей команды на Кубке Америки.

«Мои подопечные заслуживают уважения, ведь они показали достойную игру в бессмысленном матче за третье место. Несмотря на поражение сегодня, я считаю, что мы прекрасно провели турнир. Я похвалил футболистов в раздевалке.

Было интересно наблюдать за прогрессом команды. Мы учились чему-то каждый день. Постоянно узнавали что-то новое друг о друге, о нашем коллективе», – отметил Клинсманн.