Колосков: «Мутко должен рискнуть и назначить главным тренером сборной России Семака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что сборную России должен возглавить Сергей Семак. Напомним, сегодня пост наставника национальной команды покинул Леонид Слуцкий.

«У нас единственный человек, который отвечает за результат – это Мутко. Ему принимать решение. Если бы мне надо было принимать решение, я бы назначил Семака. Почему мы не можем рискнуть? Германия может, а мы – нет. Для чего ставили в сборную тренером Семака? Чтобы табличку выносил? Надо сделать на него ставку. Виталий Леонтьевич должен рискнуть и поставить Семака», – сказал Колосков.