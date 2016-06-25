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    Колыванов: «Хотел бы видеть Бородюка у руля сборной России»

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов выразил мнение, что сборную России должен возглавить Александр Бородюк. Напомним, сегодня свой пост наставника национальной команды оставил Леонид Слуцкий.

    – На должность главного тренера сватают Бердыева, Хиддинка и Черчесова...

    – А разве других фамилий нет? У нас много других хороших специалистов. Я бы хотел видеть у руля сборной Бородюка. Александр Генрихович много лет поработал с командой, у него огромный опыт. Главное, что его уважают футболисты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2016 18:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 июня 2016, 21:26

      ага..и тебя помощником((( уйдите уже вывсе от этой темы...

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