Колыванов: «Хотел бы видеть Бородюка у руля сборной России»

ага..и тебя помощником((( уйдите уже вывсе от этой темы...
Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов выразил мнение, что сборную России должен возглавить Александр Бородюк. Напомним, сегодня свой пост наставника национальной команды оставил Леонид Слуцкий.
– На должность главного тренера сватают Бердыева, Хиддинка и Черчесова...
– А разве других фамилий нет? У нас много других хороших специалистов. Я бы хотел видеть у руля сборной Бородюка. Александр Генрихович много лет поработал с командой, у него огромный опыт. Главное, что его уважают футболисты.