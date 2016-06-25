Колыванов: «Хотел бы видеть Бородюка у руля сборной России»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов выразил мнение, что сборную России должен возглавить Александр Бородюк. Напомним, сегодня свой пост наставника национальной команды оставил Леонид Слуцкий.

– На должность главного тренера сватают Бердыева, Хиддинка и Черчесова...

– А разве других фамилий нет? У нас много других хороших специалистов. Я бы хотел видеть у руля сборной Бородюка. Александр Генрихович много лет поработал с командой, у него огромный опыт. Главное, что его уважают футболисты.