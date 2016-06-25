Мутко: «Набор игроков сборной России предполагал выход из группы, но не сложилось»

Министр спорта РФ Виталий Мутко оценил выступление сборной России на чемпионате Европы во Франции. Напомним, что на групповом этапе подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко в трех матчах.

«Думаю, что в игре с Уэльсом мы получили объективный результат. В целом набор игроков и подготовка предполагали выход из группы. Но сложилось все так. Я разочарован и расстроен. Потенциал команды остался непонятен. Команда опытная, в ней есть несколько молодых игроков. В отборе команда неплохо смотрелась.

Со сборной России не в первый раз такое происходит на крупных турнирах. Команда сковывается, ей не хватает лидера. Игроки вошли в ступор, не могли аут бросить. Некоторые первый раз играли при такой большой аудитории. Тем более, когда против тебя играет Бэйл, это тоже может зажимать.

Это наша общая ответственность за результат. Мы бы могли бы выйти из группы, но там было бы сложнее. Главное, что я бы хотел увидеть в игре сборной это самоотдача, которая была у других команд», – отметил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».