Бабаев: «Ионов знает, как выигрывать трофеи»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника «Динамо» Алексея Ионова. Напомним, Ионов проведет новый сезон в армейском клубе на правах аренды.

«Надеюсь, Алексей поможет команде с решением поставленных задач, усилит ее. Может быть, у него был не самый удачный сезон, зато будет отличная мотивация вернуться на прежний уровень, ведь он футболист квалифицированный, опытный, двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, поэтому знает, как выигрывать трофеи. Надеюсь, его опыт пригодится, и он останется в команде», – сказал Бабаев.

По его словам, клуб не рассматривает Ионова в качестве замены Ахмеду Мусе, который может покинуть клуб.

«Не совсем, все-таки Муса – крайний нападающий, а Алексей — атакующий полузащитник. Но в любом случае, с учетом того, что команду уже покинули Панченко и Ткачев, нам нужны квалифицированные футболисты, способные решать самые высокие задачи».