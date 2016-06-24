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  • Черевченко: «Локомотив» в прошлом сезоне провел только две плохие игры»

Черевченко: «Локомотив» в прошлом сезоне провел только две плохие игры»

24 июня 2016, 16:29
7

Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко в интервью сайту болельщиков клуба рассказал о причинах провальной концовки прошлого сезона, стоившей железнодорожникам места в Лиге Европы.

– Заявить на игру можно 23 игрока. Думаю, этого достаточно для глубины скамейки. Важно не количество – важно качество. Были ли разборы по поводу провальной концовки сезона? Поговорили, конечно. Во-первых, много игроков стало выпадать – травмы, карточки. А во-вторых… Во-вторых, мы – тренерский штаб – берем всю вину на себя. Так что целыми днями вместе сидим, проводим работу над ошибками.

– Что мешало команде играть так же уверенно, как в матчах с «Зенитом» и «Мордовией» в конце сезона? Все дело в настрое команды или в физической форме?

– Физически ребята были готовы на весь сезон, дело не в этом. Ни в плане «физики», ни в плане отдачи к ним вопросов нет. Взять игру с «Кубанью» – о каком недонастрое может идти речь, если мы нанесли 25 ударов по воротам?! А у соперника – один в створ, да и тот с пенальти. Такие ситуации в футболе не редкость, от этого никуда не денешься. Но, откровенно говоря, мы никак не ожидали, что потеряем такие очки. В этом сезоне, считаю, было лишь две провальные игры – дома с «Анжи» (0:2) и в Самаре (0:0). Многие нас критикуют за игру вторым номером, но обратите внимание: даже сейчас команды, играющие на Eвро первым номером, не побеждают. Как пример – матч Англии с нами и со Словакией.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Черевченко Игорь
Комментарии (7)
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Raider26
1466784975
Ага и пяток откровено хуёвых
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artem27066
1466788785
А с кубанью 6-2 это разве не плохая игра?
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Антибиотик
1466790811
Хреновых игр было больше, но в этом большая заслуга бабки, которая ради денег в свой карман продаст любого футболиста в самый ответственный момент.
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ljrljr0505
1466791166
ну да. только 2 игры?... Игра с кубанью (2-6), была феерично хороша.
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XaXatyn
1466812092
Если были бы только 2 игры провальные ,то на 6 строчки ЛОКО тогда бы не был , а значительно выше !
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