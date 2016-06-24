В субботу Мутко обсудит со Слуцким его дальнейшие перспективы в сборной России

В субботу 25-го июня состоится встреча министра спорта РФ и президента РФС Виталия Мутко с наставником сборной России Леонидом Слуцким. Стороны обсудят целесообразность дальнейшего пребывания рулевого ЦСКА на посту главного тренера национальной команды.

Вероятнее всего, Слуцкий в беседе с главой российского спорта подтвердит свой уход из сборной. Напомним, что после игры заключительного тура группового раунда Евро-2016 с Уэльсом (0:3), после которой россияне потеряли все шансы на продолжение борьбы в турнире, специалист заявил, что к ЧМ-2018 национальную команду должен готовить другой тренер.