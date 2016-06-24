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  • В субботу Мутко обсудит со Слуцким его дальнейшие перспективы в сборной России

В субботу Мутко обсудит со Слуцким его дальнейшие перспективы в сборной России

24 июня 2016, 15:43
14

В субботу 25-го июня состоится встреча министра спорта РФ и президента РФС Виталия Мутко с наставником сборной России Леонидом Слуцким. Стороны обсудят целесообразность дальнейшего пребывания рулевого ЦСКА на посту главного тренера национальной команды.

Вероятнее всего, Слуцкий в беседе с главой российского спорта подтвердит свой уход из сборной. Напомним, что после игры заключительного тура группового раунда Евро-2016 с Уэльсом (0:3), после которой россияне потеряли все шансы на продолжение борьбы в турнире, специалист заявил, что к ЧМ-2018 национальную команду должен готовить другой тренер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия ЦСКА Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (14)
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MarkinInOcean
1466772653
Спасибо Леня, что вывел сборную в групповой этап, но лучше уходи, зачем тебе этот цирк, зачем нервы себе трепать, когда игрокам на результат плевать?
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FanatSerj
1466774126
Лучше бы Мутко обсудил с Мутко его дальнейшие перспективы.
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Pro100Kid
1466774517
Леня как настоящий мужик свое слово сдержит и уйдет из сборной. Удачи ему в дальнейшем!
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Colonist
1466777678
Да и Мудко турнуть бы!!!
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kauk
1466777886
при чём здесь Слуцкий это игроки сборной обосрались у Слуцкого большой выбор ??? а игроки получают по 800000 руб в день и им плевать они всё равно их получат хоть 10 тренеров пригласи одновременно толку то что а вот когда гол забил 20000 получил вот как надо эти дормоеды откажутся а молодые с горящими глазами придут
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meiram
1466779246
Мутко проводи референдум наконец по выбору тренера,хотя в интернете народ избрал Бердыева-50% голосов при 15% Черчесова и остальные до 10% не дошли.
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ljrljr0505
1466783953
Слуцкий виноват только в том, что он согласился тренировать этих сборников.. У него под рукой был этот материал. Из Го..на конфетки не сделаешь, хотя многие стараются...
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Zeff
1466805087
Может ему в ЦСКА талисманом поработать.
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