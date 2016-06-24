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  • Семак: «Талантливому игроку пробиться в состав лимит не помешает»

Семак: «Талантливому игроку пробиться в состав лимит не помешает»

24 июня 2016, 13:13
14

Тренер сборной России Сергей Семак признался, что всегда выступал против лимита на легионеров. По мнению специалиста, сложно повысить уровень российских игроков подобным искусственным способом.

«Я всегда был противником лимита на легионеров. Лимит – это палка о двух концах. В последние годы мы реально не увидели притока качественных российских игроков – кандидатов в сборную.

Если футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита, очень трудно повысить уровень игрока искусственно», – сказал Семак.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Семак Сергей
Комментарии (14)
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АртурZaСМ
1466764625
Так в том то и дело , что все не талантливые пробиваются в основу благодаря лимиту... а талантливому само собой ничего не помешает...
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gor77
1466765863
Интересно получается - все говорят про лимит! Вопрос - а сколько молодых способных и талантливых ребят до 19 лет появилось в основных составах в клубах премьер-лиги! Я уже не говорю про таланты из Сибири и Дальнего Востока. Видимо легче "купить" готового игрока, чем воспитывать и растить. А потом, чуть что, в сборной играть не кому. Строить очень сложно и долго! Увы.
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FanatSerj
1466770351
Не удивлюсь даже если Мутко скажет, что политику по лимиту до 2018 года выбрали и менять нечего не будем, мудаки.
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Сергей Свояк
1466770493
Ага, попадёт, а потом расслабит булки ...
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Nayturs
1466771223
Не надо забывать, что лимит еще резко повышает цену на российских игроков имеющих игровую практику, т.е. клуб который захочет видеть например Денисова в составе может на его же место купить и содержать легионера такого же уровня и еще деньги останутся. Лимит не дает дорогу молодым игрокам, потому что в лимите не написано 6 молодых российских игроков, как следствие клубы берут более опытных игроков, до 30 лет, на места, которые не заняты легионерами. А ребята из спортшкол просто остаются никому не нужны и им нужно играть в низших дивизионах или сидеть не лавочке пока они чего-то не добьются. А это происходит как раз к 30 годам - круг замкнулся.
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vanesss1981
1466774099
Лучше ввести лимит на зарплаты футболистам!!!
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ManUtd-Volgograd
1466776271
Почему все сейчас заговорили о бесполезности лимита? Когда Мудко вводил его, не могли все сразу образумить его? Ведь еще тогда было ясно, что это путь в никуда!
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subbotaspartak
1466826319
Откуда взяться таланту, если в ДЮСШ сидят дилетанты, Кто научит играть пацана, когда у тренера идея одна, Бабок рвануть, погулять, отдохнуть... Их сотни в России, про таланты позабудь
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VITPO
1466838822
Лимит нужно убирать,но этого делать не будут,до следующего провала.
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