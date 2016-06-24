Семак: «Талантливому игроку пробиться в состав лимит не помешает»

Тренер сборной России Сергей Семак признался, что всегда выступал против лимита на легионеров. По мнению специалиста, сложно повысить уровень российских игроков подобным искусственным способом.

«Я всегда был противником лимита на легионеров. Лимит – это палка о двух концах. В последние годы мы реально не увидели притока качественных российских игроков – кандидатов в сборную.

Если футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита, очень трудно повысить уровень игрока искусственно», – сказал Семак.