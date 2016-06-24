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Бышовец: «Отмена лимита – глупость. Его надо ужесточить»

24 июня 2016, 00:35
27

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен, что лимит на легионеров не является причиной неудачного выступления национальной команды на Евро-2016, а также заявил, что отменять его не стоит.

– Глупость. Его надо, наоборот, ужесточить. Не надо искать проблему только в паспорте игроков. Проблема – в тренерах и президентах. Дело в том, что, покупая средних иностранцев за большие деньги, мы зависим от потраченных сумм. Легионеров ставят в состав в ущерб нашим, потому что у иностранца записано в контракте стопроцентное участие в матчах. И ведь мы не можем сетовать на недостаток хороших молодых ребят.

– Назовите фамилии.

– Головин играл во Франции. А есть еще Могилевец, Подберезкин, Оздоев, Емельянов... У нас есть футболисты! Говорю о тех, кто уже на Euro был готов выйти вместо отыгранных.

– Отыгранных?

– Тот же Саша Самедов появился с Уэльсом. Но если Слуцкий на него не рассчитывал, зачем привез на турнир? Зачем выпускать в самом конце, при счете 0:3? Пусть уж Могилевец или Подберезкин сыграют, критически оценят себя, – сказал Бышовец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Бышовец Анатолий
Комментарии (27)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466720464
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petlyra
1466722400
Ужесточение лимита-величайшая глупость!
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Hangeldi
1466742860
НКВД-ник хренов!!! Таких людей с такими мыслями вообще надо отдалять от футбола!!!
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МасСуд
1466747286
вот дебил
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Lenin26
1466750770
При всём уважен,но времена не те когда наши игроки играли за клуб,сейчас играют за деньги,и по тому они хуже легионеров,те хоть приблизительно получают з.п. по своему уровню и адекватно себя оценивают, а наши не чего не делая получают столько же, одно то что з.п. Дзюбы и Халка приблизительно равны вызывает недоумение и таких примеров куча, лимит зло он убивает конкуренцию и стимул самосовершенствованию, сейчас единицы российских игроков получают з.п. равноценную своей игре.
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vgarakh
1466753581
Лимит надо отменять и , чем быстрее тем лучше. Бышовец не прав. Только конкуренция двигает прогресс человечества вперед, включая футбол. А так искуственно пытаемся , что-то сделать, но эффекта не будет. История учит.
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sidul1
1466756122
пока старички палки в колеса вставляют,так и будем мечтать о победе над исландией
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Dammit
1466758131
Отсутствие Сэма больше всего неприятия доставило. До сих пор не пойму причин
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sour12
1466763153
нужен лимит 11 россиян!и тогда вообще будет лафа, можно будет игроку с российским паспортом квасить целый день потом кокосом закидываться следующий на третий и то и другое, на 4й по девкам к чёрту тренировки и так далее у нас же лимит на легионеров я всё равно выйду на следующий матч ))))))))))))
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андрей андреев
1466781468
Обьясняю. Лимит в футболе,это как поддерживать российского производителя.Но этот производитель офигел и цены повышает и повышает.Отмена лимита(выход производителя на свободный рынок)-убьёт его.Хотя не факт,некоторые прорвутся и выйдут на мировую арену(и футболисты и производители)
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