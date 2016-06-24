Бышовец: «Отмена лимита – глупость. Его надо ужесточить»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен, что лимит на легионеров не является причиной неудачного выступления национальной команды на Евро-2016, а также заявил, что отменять его не стоит.

– Глупость. Его надо, наоборот, ужесточить. Не надо искать проблему только в паспорте игроков. Проблема – в тренерах и президентах. Дело в том, что, покупая средних иностранцев за большие деньги, мы зависим от потраченных сумм. Легионеров ставят в состав в ущерб нашим, потому что у иностранца записано в контракте стопроцентное участие в матчах. И ведь мы не можем сетовать на недостаток хороших молодых ребят.

– Назовите фамилии.

– Головин играл во Франции. А есть еще Могилевец, Подберезкин, Оздоев, Емельянов... У нас есть футболисты! Говорю о тех, кто уже на Euro был готов выйти вместо отыгранных.

– Отыгранных?

– Тот же Саша Самедов появился с Уэльсом. Но если Слуцкий на него не рассчитывал, зачем привез на турнир? Зачем выпускать в самом конце, при счете 0:3? Пусть уж Могилевец или Подберезкин сыграют, критически оценят себя, – сказал Бышовец.