«Рубин» предлагал 15 миллионов за форварда «Ромы»

«Рома» отказалась продавать своего форварда Антонио Санабрию казанскому «Рубину». Футболист провел прошедший сезон в аренде в «Спортинге» из Хихона. Казанцы готовы были выложить за 20-летнего парагвайца 15 миллионов евро, но римляне ответили отказом, сочтя эту сумму недостаточной.

Наиболее вероятно, что Санабрия даст согласие на переход в «Тоттенхэм». В 29 матчах прошедшего сезона футболист смог забить 11 голов, а также отдать одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 миллионов евро.

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