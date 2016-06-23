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    Гера: «Наслаждаюсь каждой игрой за сборную Венгрии»

    Полузащитник сборной Венгрии Золтан Гера счастлив, что его команда смогла пробиться в плей-офф Евро-2016.

    «Я уже не так молод как раньше, поэтому для меня любой матч важен, наслаждаюсь каждой игрой за сборную, а сегодня забил гол Португалии, и, конечно, это особенный момент для меня.

    Последние четыре года у меня все непросто складывалось, были травмы, было непонятно, за какой клуб я буду играть, но сейчас я очень рад тому, что происходит.

    Я играю за сборную на этом историческом для нас турнире, играю в чемпионате Венгрии и чувствую поддержку болельщиков. Это что-то невероятное, и я этому очень рад», – сказал Гера.

    В 1/8 финала Евро-2016 сборная Венгрии встретится с Бельгией. Матч состоится 26 июня в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    23.06.2016 06:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Kostya83 23 июня 2016, 08:29

      Удачи венграм. Удачи тем, кто хочет и стремится сделать всё возможное для победы. И ведь не скажешь, что наверное это их максимум - прыгают выше головы.

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