Италия – Ирландия. Иммобиле и Дзадза выйдут в атаке хозяев с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Ирландии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2016.

Италия: Сиригу, Барцальи, Бонуччи, Огбонна, Мотта, Флоренци, Стураро, Де Шильо, Бернардески, Дзадза, Иммобиле.

Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Киог, Даффи, Уорд, МакКарти, МакКлин, Брэди, Хендрик, Мерфи, Лонг.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Пьер Моруа» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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