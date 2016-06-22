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  • Евро-2016. Исландия на последних минутах игры одолела Австрию и пробилась в 1/8 финала

Евро-2016. Исландия на последних минутах игры одолела Австрию и пробилась в 1/8 финала

22 июня 2016, 20:53
15

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Исландии на последних минутах игры вырвала победу над Австрией – 2:1.

Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 3-й тур

Исландия – Австрия – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Бедварссон, 18; 1:1 – Шепф, 60; 2:1 – Траустасон, 90.

Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Гудмундссон (Ингасон, 86), Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Сигторссон (Траустасон, 80), Бедварссон (Бьярнасон, 71).

Австрия: Альмер, Фукс, Предль (Шепф, 46), Хинтереггер, Драгович, Илсанкер (Янко, 46), Баумгартлингер, Арнаутович, Алаба, Кляйн, Сабитцер (Яншер, 78).

Предупреждения: Скуласон, 37; Арнасон, 74; Халльдорсон, 82 – Янко, 70.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Исландия Австрия
Комментарии (15)
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Voltiz
1466619288
Исландия с населением не превышающим 400.000 человек .)
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cska-62
1466619970
Крошечную Исландию с БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ! Приходится цитировать самого себя в свете нынешней победы исландцев: cska-62 15 июня, 00:27 Сенсации? Венгры меня несколько удивили, но не Исландия, ибо я с интересом следил, как они феерично выходят из группы! Уверяю, что сегодня у исландцев был не лучший матч! Они могут играть куда острее и результативнее! http://bombardir.ru/news/4713
56#comments
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litron
1466620435
Как Исландия с 320 тыщ населения нашла 11 человек, которые играют в футбол лучше половины Европы? А мы с 140 млн не можем найти даже 5 нормальных футболёров.
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STatham
1466620631
Тема !!!!!!!!!!! Все за Исландию....!!!!
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Ailend
1466621053
Нежданчик однако... Я думал Португалия, Австрия выйдет..
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denisov
1466621216
Исландия в отличии от нашей сборной доказала,что она команда. Удачи им в 1/8
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466626658
Безмерно Уважаю команду страны вулканов и фьордов! Их вообще не интересовали никакие расклады. Просто взяли и втроем раскатали остатки австрияков, попав на родоначальников. А могли бы на менее именитую Хорватию при ничьей выйти. Глядишь, а там Польша/Швейцария, да и далее не так страшно, как в противоположной половине сетки. Достойный пример для подражания!
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Tri
1466631942
Почему то я не удивлен.
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