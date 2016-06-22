Евро-2016. Исландия на последних минутах игры одолела Австрию и пробилась в 1/8 финала

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Исландии на последних минутах игры вырвала победу над Австрией – 2:1.

Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 3-й тур

Исландия – Австрия – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Бедварссон, 18; 1:1 – Шепф, 60; 2:1 – Траустасон, 90.

Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Гудмундссон (Ингасон, 86), Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Сигторссон (Траустасон, 80), Бедварссон (Бьярнасон, 71).

Австрия: Альмер, Фукс, Предль (Шепф, 46), Хинтереггер, Драгович, Илсанкер (Янко, 46), Баумгартлингер, Арнаутович, Алаба, Кляйн, Сабитцер (Яншер, 78).

Предупреждения: Скуласон, 37; Арнасон, 74; Халльдорсон, 82 – Янко, 70.

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