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    Евро-2016. Исландия на последних минутах игры одолела Австрию и пробилась в 1/8 финала

    В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Исландии на последних минутах игры вырвала победу над Австрией – 2:1.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 3-й тур

    Исландия – Австрия – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Бедварссон, 18; 1:1 – Шепф, 60; 2:1 – Траустасон, 90.

    Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Гудмундссон (Ингасон, 86), Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Сигторссон (Траустасон, 80), Бедварссон (Бьярнасон, 71).

    Австрия: Альмер, Фукс, Предль (Шепф, 46), Хинтереггер, Драгович, Илсанкер (Янко, 46), Баумгартлингер, Арнаутович, Алаба, Кляйн, Сабитцер (Яншер, 78).

    Предупреждения: Скуласон, 37; Арнасон, 74; Халльдорсон, 82 – Янко, 70.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 20:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +402

      Tri 23 июня 2016, 00:45

      Почему то я не удивлен.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июня 2016, 23:17

      Безмерно Уважаю команду страны вулканов и фьордов! Их вообще не интересовали никакие расклады. Просто взяли и втроем раскатали остатки австрияков, попав на родоначальников. А могли бы на менее именитую Хорватию при ничьей выйти. Глядишь, а там Польша/Швейцария, да и далее не так страшно, как в противоположной половине сетки. Достойный пример для подражания!

      2
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      Рейтинг: +790

      denisov 22 июня 2016, 21:46

      Исландия в отличии от нашей сборной доказала,что она команда. Удачи им в 1/8

      2
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      Рейтинг: +57

      Ailend 22 июня 2016, 21:44

      Нежданчик однако... Я думал Португалия, Австрия выйдет..

      1
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      Рейтинг: +186

      STatham 22 июня 2016, 21:37

      Тема !!!!!!!!!!!
      Все за Исландию....!!!!

      1
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      Рейтинг: +19

      litron 22 июня 2016, 21:33

      Как Исландия с 320 тыщ населения нашла 11 человек, которые играют в футбол лучше половины Европы? А мы с 140 млн не можем найти даже 5 нормальных футболёров.

      1
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      Рейтинг: +186

      STatham > litron 22 июня 2016, 21:41

      Всё очень просто. Исландцы как играют? Мяч получили, далее мысль в голове - что делать? Бежать забивать. А у наших? Надо покатать, пас назад дать или потерять. Ну на крайний случай упасть как Кокорин и руками махать - меня сбили...

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 июня 2016, 21:26

      Крошечную Исландию с БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ!

      Приходится цитировать самого себя в свете нынешней победы исландцев:
      cska-62 15 июня, 00:27
      Сенсации? Венгры меня несколько удивили, но не Исландия, ибо я с интересом следил, как они феерично выходят из группы! Уверяю, что сегодня у исландцев был не лучший матч! Они могут играть куда острее и результативнее!
      http://bombardir.ru/news/4713
      56#comments

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 22 июня 2016, 21:14

      Исландия с населением не превышающим 400.000 человек .)

      3
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      ...
      Рейтинг: +19

      litron > Voltiz 22 июня 2016, 21:33

      320 000

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > litron 22 июня 2016, 22:58

      319 998
      (минус один от старости и столько же от неуемной радости).

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > 22 июня 2016, 23:15

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > 22 июня 2016, 23:15

      Комментарий удален.

      0
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