Фанат сборной России приговорен судом Тулузы к 15 суткам тюрьмы

Болельщик сборной России приговорен судом Тулузы к 15 суткам тюрьмы условно за попытку пронести складной нож на стадион, сообщает La Depeche. Он хотел пронести оружие на матч третьего тура группового этапа Евро-2016 Россия – Уэльс (0:3).

Задержанным оказался 29-летний житель Москвы Александр. Он был арестован во время досмотра перед входом на стадион. Россиянин заявил, что не является хулиганом и приобрел нож в Барселоне для нарезки фруктов, а перед походом на арену забыл выложить его.