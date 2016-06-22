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    Бышовец: «Выбор тренера для сборной – это дело государственной важности»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что сборной России должен руководить только отечественный специалист. Одним из кандидатов на должность наставника называется в последние дни чилиец Мануэль Пеллегрини.

    «Мануэль Пеллегрини – это хороший и опытный тренер. У него есть своя философия игры, он добился высоких результатов. Но мы имеем печальный опыт, приглашая в национальную сборную тренера, работавшего только с клубами. Тот же Леонид Слуцкий столкнулся с определенными сложностями. Ведь работа со сборной – это совершенно другой уровень. Для Пеллегрини будет большой проблемой адаптироваться к нашему футболу.

    Неудачное выступление на чемпионате Европы – это результат работы иностранных тренеров, которые толком ничего не сделали. Наша сборная существовала по инерции. Сборной России нужен отечественный специалист. Необходимо создавать новую команду, отвечающую требованиям и уровню чемпионата мира.

    Выбор тренера – это дело государственной важности. Люди не понимают всей значимости футбола в России. На данный момент перед нами стоит большая проблема: идет смена поколений, необходимо строить команду с нуля», – считает Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2016 15:27
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    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 июня 2016, 20:09

      "Неудачное выступление на ЧЕ-это результат работы иностранных тренеров", и здесь Обамка подсуропил. Как не надоело, читать противно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > kykyi 22 июня 2016, 20:15

      В каком месте там про Обаму?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > yurdin 22 июня 2016, 20:25

      Виноваты всегда иностранцы и все пляшут под дудку американцев, как то так.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > serglider 23 июня 2016, 07:14

      Согласен на 100%

      0
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      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > kykyi 23 июня 2016, 19:59

      а междустрочник и пораженец.Тогда меняй портки))).Зря ты так,мы- мирные люди и наш бронепоезд стоит на запасном пути.Мы не хотим иметь врагов,однако мы их Имеем)))

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 22 июня 2016, 18:32

      Главный - Ксюша Собчак
      Помощник по пр - Тина Канделаки
      Помощник по ф п - ляйсан утяшева
      Помощник по о г п ( замполит) - Ирина яровая
      Помощник по финансам - Эльвира Набиуллина

      -1
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > iiiiiws 22 июня 2016, 18:46

      тогда Смородскую президентом РФС

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > iiiiiws 22 июня 2016, 21:47

      Мизулину забыл)))

      0
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 22 июня 2016, 17:52

      В случае со сборной России выбор тренера не имеет никакого значения

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 22 июня 2016, 17:24

      Где тот тренер. ?

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 22 июня 2016, 17:03

      А я за Бышовца... И можете кидать камни в мой огород. Прекрасно помню какая была команда в 88 году, которую он тренировал. И били они всех, в том числе и хваленых бразильцев во главе с Ромарио. А ведь тоже игроки именитые были, и с характером, и с амбициями. Нашел же он с ними общий язык. Глядишь и сейчас найдет, и заиграет наша сборная на радость всем нам. Я бы, несмотря на его возраст, рискнул, если бы меня спросили. Так ведь не спросят: назначат того, кто угоднее и кто денежки отмыть не побрезгует.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 > edw7777 22 июня 2016, 17:58

      Я бы с тобой согласился ,но очень много воды утекло с того времени...
      1988 год.Сеул. Советский тренер,советская команда...ты это помнишь
      А сейчас?
      Ни СССР ,ни страха,ни совести - рулит бабло ,а это страшная сила,извини....

      3
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > edw7777 22 июня 2016, 18:47

      Давайте Симоняна назначим

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 июня 2016, 16:37

      Что это он свою кандидатуру не предложил?

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 22 июня 2016, 16:14

      Анатолий!Бышовец!
      Я помню тебя ,как великолепного игрока,но все остальное со знаком минус!
      Первое.Как тренер ,как психолог ты слаб...
      Второе.Твое мнение - это не истина в последней инстанции,
      это я к тому ,что именно иностранный тренер привел к бронзе Россию,
      а россияне чего добились ,Слуцкий,ранее Ярцев 1-7 от португалов,Адвокат хоть чехов угостил....
      ps Ты сам вот подумай ,ты игрок сборной,тебе 30 лет,бабла немерено,девки ,машины,мальдивы-хуивы,заставь после этого еще бегать...
      Это не наше с тобой детство...так что думай сперва ,а потом советуй !Команду нах!На пенсию!

      1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 июня 2016, 15:39

      С тренерами то ещё варианты есть, а с игроками то что делать?

      3
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 > Пчела 672 22 июня 2016, 16:24

      Александр,в стране,где все схвачено и уплачено - человеческие понятия не работают....
      Этим орлам бескрылым на все насрать,об этом говорит видео сюжет из аэропорта! они больны и болезнь эта называется *мания величия*

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 июня 2016, 15:35

      Не пытайтесь вытащить свинью из грязи.
      Сами станете грязным, да и свинью лишите удовольствия.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 июня 2016, 15:30

      Опять Мудко баламутит ! Мало Капель было ?

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