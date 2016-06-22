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  • Бышовец: «Выбор тренера для сборной – это дело государственной важности»

Бышовец: «Выбор тренера для сборной – это дело государственной важности»

22 июня 2016, 15:27
19

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что сборной России должен руководить только отечественный специалист. Одним из кандидатов на должность наставника называется в последние дни чилиец Мануэль Пеллегрини.

«Мануэль Пеллегрини – это хороший и опытный тренер. У него есть своя философия игры, он добился высоких результатов. Но мы имеем печальный опыт, приглашая в национальную сборную тренера, работавшего только с клубами. Тот же Леонид Слуцкий столкнулся с определенными сложностями. Ведь работа со сборной – это совершенно другой уровень. Для Пеллегрини будет большой проблемой адаптироваться к нашему футболу.

Неудачное выступление на чемпионате Европы – это результат работы иностранных тренеров, которые толком ничего не сделали. Наша сборная существовала по инерции. Сборной России нужен отечественный специалист. Необходимо создавать новую команду, отвечающую требованиям и уровню чемпионата мира.

Выбор тренера – это дело государственной важности. Люди не понимают всей значимости футбола в России. На данный момент перед нами стоит большая проблема: идет смена поколений, необходимо строить команду с нуля», – считает Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Россия Слуцкий Леонид Бышовец Анатолий Пеллегрини Мануэль
Комментарии (19)
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acer2003
1466598646
Опять Мудко баламутит ! Мало Капель было ?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466598927
Не пытайтесь вытащить свинью из грязи. Сами станете грязным, да и свинью лишите удовольствия.
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Пчела 672
1466599162
С тренерами то ещё варианты есть, а с игроками то что делать?
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alex1951
1466601298
Анатолий!Бышовец! Я помню тебя ,как великолепного игрока,но все остальное со знаком минус! Первое.Как тренер ,как психолог ты слаб... Второе.Твое мнение - это не истина в последней инстанции, это я к тому ,что именно иностранный тренер привел к бронзе Россию, а россияне чего добились ,Слуцкий,ранее Ярцев 1-7 от португалов,Адвокат хоть чехов угостил.... ps Ты сам вот подумай ,ты игрок сборной,тебе 30 лет,бабла немерено,девки ,машины,мальдивы-хуивы,заставь после этого еще бегать... Это не наше с тобой детство...так что думай сперва ,а потом советуй !Команду нах!На пенсию!
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juvseriy
1466602664
Что это он свою кандидатуру не предложил?
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edw7777
1466604206
А я за Бышовца... И можете кидать камни в мой огород. Прекрасно помню какая была команда в 88 году, которую он тренировал. И били они всех, в том числе и хваленых бразильцев во главе с Ромарио. А ведь тоже игроки именитые были, и с характером, и с амбициями. Нашел же он с ними общий язык. Глядишь и сейчас найдет, и заиграет наша сборная на радость всем нам. Я бы, несмотря на его возраст, рискнул, если бы меня спросили. Так ведь не спросят: назначат того, кто угоднее и кто денежки отмыть не побрезгует.
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aurora5858
1466605463
Где тот тренер. ?
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SanekGol
1466607142
В случае со сборной России выбор тренера не имеет никакого значения
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iiiiiws
1466609522
Главный - Ксюша Собчак Помощник по пр - Тина Канделаки Помощник по ф п - ляйсан утяшева Помощник по о г п ( замполит) - Ирина яровая Помощник по финансам - Эльвира Набиуллина
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kykyi
1466615345
"Неудачное выступление на ЧЕ-это результат работы иностранных тренеров", и здесь Обамка подсуропил. Как не надоело, читать противно.
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