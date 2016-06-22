Бышовец: «Выбор тренера для сборной – это дело государственной важности»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что сборной России должен руководить только отечественный специалист. Одним из кандидатов на должность наставника называется в последние дни чилиец Мануэль Пеллегрини.

«Мануэль Пеллегрини – это хороший и опытный тренер. У него есть своя философия игры, он добился высоких результатов. Но мы имеем печальный опыт, приглашая в национальную сборную тренера, работавшего только с клубами. Тот же Леонид Слуцкий столкнулся с определенными сложностями. Ведь работа со сборной – это совершенно другой уровень. Для Пеллегрини будет большой проблемой адаптироваться к нашему футболу.

Неудачное выступление на чемпионате Европы – это результат работы иностранных тренеров, которые толком ничего не сделали. Наша сборная существовала по инерции. Сборной России нужен отечественный специалист. Необходимо создавать новую команду, отвечающую требованиям и уровню чемпионата мира.

Выбор тренера – это дело государственной важности. Люди не понимают всей значимости футбола в России. На данный момент перед нами стоит большая проблема: идет смена поколений, необходимо строить команду с нуля», – считает Бышовец.