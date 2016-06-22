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Мутко: «Вы чего пристали к Головину с вопросами про стыд?»

22 июня 2016, 14:55
50

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко встал на защиту российских футболистов и, в частности, вступился за полузащитника сборной России Александра Головина, раскритикованного после своего ответа журналисту в аэропорту.

«Дадим еще немного времени ему. Все в эмоциях. Вы чего напали на них в аэропорту: к Александру Головину пристали с вопросами про стыд? Так нельзя. Вот такой уровень у нас сейчас. У нас нет таких игроков, которые бы в топ-чемпионатах играли. Головин – будущее, если будет прогрессировать, будет в 2018 году на чемпионате мира играть», – считает Мутко.

Напомним, сборная России не смогла пройти в плей-офф Евро-2016, вылетев с турнира после трех матчей группового этапа.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Россия Головин Александр Мутко Виталий
Комментарии (50)
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juvseriy
1466596954
А что если вообще запретить легионерам играть в чемпионатах России? Пусть скауты по стране ездят таланты ищут!
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ArReal
1466600827
да ступил Головин - нужно было ответить стыдно упасть на колени заплакать и попросить прощения - чтобы тупое быдло по всей стране успокоилось и облегчённо вздохнуло))
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Protosser
1466601816
Действительно. Лучше у мутко спросите - стыдно ли ему.
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порт
1466602016
Головин будущее? Бля, пойду напьюсь.
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ManUtd-Volgograd
1466602092
Мудко как обычно в своем мире живет. Полный неадекват!
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mahan
1466602532
Мутко ты сам рот прикрой, и вали с поста министра спорта, весь Российский спорт ты сгубил паразит.
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фантоци
1466604034
На самом деле,чего пристали к парню? Это с мутко надо спрашивать,провалил всё что только возможно в спорте и в футболе в том числе,и как с гуся вода. он ещё смеет за кого то заступаться,просто слов нет
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Саня БУБА
1466610265
.....столько лет прошло, а действующие лица все те же...результат плачевнейший....мягкотелое, безвольное и коррумпированное руководство (медведев же сам это признал) - вот где собака порылась!!!...высоченные зарплаты для средненьких игрочишек и тренеришек....а почему высоченные? - да потому, что все работают по откатным схемам через бандюков-агентов...и часть зарплаты откатывают братве....старая всем известная схема, правда?...рубин6 недавно разогнали вместе с бердыевым за эти схемы.....приличные зарубежные игроки к нам не едут не потому, что денег мало, а потому, что наслышаны о том, какое отношение у наших игроков к тренировкам, к режиму, к играм и футбольной философии в целом!!!...именно по этому и едут к нам только те, кому не интересно расти, а интересно доиграть не напрягаясь на приличную зарплату!!!!....именно по этому, наш футбол расти ни когда не будет......вспомним https://www.ok.ru/video/133824
6459.....
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kykyi
1466610955
Да посмотрите вы пошире. Это система, у нас все руководители страны всегда все делают правильно, они не ошибаются, просто так сложилось и все. Вы посмотрите на их интервью, им никогда не задают прямых неудобных вопросов, а тут посмели, не удивлюсь если журналиста уволят.
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кошмарик
1466612559
хотелось бы чтобы Мутко не руководил нашим спортом уже в 2016 году.. тогда и игроки для сборной повыше классом Головина найдутся
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