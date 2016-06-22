Мутко: «Вы чего пристали к Головину с вопросами про стыд?»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко встал на защиту российских футболистов и, в частности, вступился за полузащитника сборной России Александра Головина, раскритикованного после своего ответа журналисту в аэропорту.

«Дадим еще немного времени ему. Все в эмоциях. Вы чего напали на них в аэропорту: к Александру Головину пристали с вопросами про стыд? Так нельзя. Вот такой уровень у нас сейчас. У нас нет таких игроков, которые бы в топ-чемпионатах играли. Головин – будущее, если будет прогрессировать, будет в 2018 году на чемпионате мира играть», – считает Мутко.

Напомним, сборная России не смогла пройти в плей-офф Евро-2016, вылетев с турнира после трех матчей группового этапа.