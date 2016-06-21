Головин: «За что нам должно быть стыдно?»

Стыдно за то что это их уровень? Молодой парень еще, который не знает еще что в таких ситуациях отвечать. Всем глубоко им глубоко пофиг что эта мошка у них там спрашивает ради своей наживы на этих вопросах. Вопросы должны быть к тем, кто лимит устанавливает, а не к игрокам. Ну не умеют они хорошо играть, отказаться теперь от денег которые им платят? Кто этого не понимает мне вас жаль.
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал выступление команды на Евро-2016.
«Стыдно? За что нам должно быть стыдно?», – заявил Головин.
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— Владислав Гринчик (@daretovladan) 21 июня 2016 г.