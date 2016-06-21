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    Головин: «За что нам должно быть стыдно?»

    Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал выступление команды на Евро-2016.

    «Стыдно? За что нам должно быть стыдно?», – заявил Головин.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 18:49
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    Комментарии123
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 22 июня 2016, 02:37

      Стыдно за то что это их уровень? Молодой парень еще, который не знает еще что в таких ситуациях отвечать. Всем глубоко им глубоко пофиг что эта мошка у них там спрашивает ради своей наживы на этих вопросах. Вопросы должны быть к тем, кто лимит устанавливает, а не к игрокам. Ну не умеют они хорошо играть, отказаться теперь от денег которые им платят? Кто этого не понимает мне вас жаль.

      5
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 21 июня 2016, 23:20

      После свистка, один Игорь пошел к трибуне, остальные убежали. Им нет дела до нас, почему нам есть дело до них? Сказал и сказал, мне теперь это безразлично, пусть делают что хотят.

      2
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Doyousmokeweed!? 21 июня 2016, 23:28

      ...а почему это нам должно быть по барабану???...мы - болельщики!!!! именно по этому нам ни когда не будет по барабану!!!...это наш футбол, наша история, наши налоги (в конце то концов)....я не собираюсь сидеть в кустах (как ты) и ждать, когда же все само собой решится и мы станем чемпионами....лично я всегда буду принимать активное участие в спортивной жизни страны, активно участвовать в обсуждениях....потому что, я не боюсь признаться, что мне стыдно за наш футбол!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > Саня БУБА 21 июня 2016, 23:46

      Молодец, возьми конфетку с полки. Наш срач в комментах о футболе, очень полезен для всего спортивного общества.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2016, 23:09

      Стыд это украшение-а разве настоящим дибилам положены украшения??????? Головина не хочу больше вообще в сборной видеть -ошлепок.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 июня 2016, 23:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я тоже вопрос не понял!! Не трогать норм чел!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > _Kesh_Suntar_ 21 июня 2016, 23:09

      ....ты чурка что ли???...в каком смысле ты вопрос не понял???...тогда тебе к психотерапевту, любезнейший!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Саня БУБА 21 июня 2016, 23:17

      это просто постава! Конечно ему стыдно бля!

      -2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > _Kesh_Suntar_ 21 июня 2016, 23:21

      ...не постава, а подстава (ты хотел сказать, да?).....а по моему, он был очень честен и откровенен в своем бесстыдстве....да еще, до кучи, оказался очень глупым и недальновидным юношей, если не понимает - какой негативной волной сейчас прокатятся его слова по нашим раненым сердцам!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Саня БУБА 21 июня 2016, 23:29

      а ты из Казань? Рубин? 10 место, ухахахаха
      вот почему прилепился!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > _Kesh_Suntar_ 21 июня 2016, 23:35

      ....ты смешной такой, ушастик!!!)))

      -3
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      Рейтинг: +22

      dunya24 21 июня 2016, 22:56

      Критин чёрт галимый

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 июня 2016, 22:55

      Он считает, что это нормально. Неужели так сложно извиниться, урод! Вот смотрю я на Хорватов, ну их лига слабее нашей, но игроки при этом играют как монстры. Почему вы так не можете.

      1
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      ...
      Рейтинг: +16

      Lakers'95 > Nesterenko 22 июня 2016, 00:40

      у Хорватии почти весь состав в топ-чемпионатах играет, а наши так никогда не играли и никогда не заиграют.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Lakers'95 22 июня 2016, 03:25

      Так хорваты то начинают со своего чемпионата развиваться.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июня 2016, 22:55

      За то что ты живешь на этом свете ВОТ ТАК тебе стыдно должно быть сука!!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Гранит > Обер-КанцлерЪ 21 июня 2016, 23:01

      Какой ты недалекий.Учишь людей как им жить.Ты что Господь Бог?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Гранит 21 июня 2016, 23:10

      Пошел ты тоже нахуй.

      2
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      Рейтинг: +65

      Альви 21 июня 2016, 22:54

      За что ему должно быть стыдно? Что за вопрос дебильный от дебила? Парень чуть ли не самый молодой на Евро,что с него спрашивать? Для него достижение,что он побывал на Евро. Мальчишка без настроения,конечно что-то мерзкое может ляпнуть, и кто он такой этот Гринчич ,чтобы с Головина спрашивать? Вы же 80% болеете за Россию только тогда,когда побеждаете.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Альви 21 июня 2016, 23:01

      .....если бы кроме тебя за россию ни кто не болел, то на этой ветке наверное ты был бы один....потому то и возмущение, что парняга вырос, а чувство ответственности не выросло....а должно было сначала вырасти именно оно!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      Альви > Саня БУБА 21 июня 2016, 23:07

      молод он еще,тоже расстроен. спросите его об этом через пару дней

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Альви 21 июня 2016, 23:18

      ....да это мы уже слышали....если он настолько молод, что не в состоянии корректно и адекватно отвечать на вопросы прессы, то тренерам (а в штате еще и психолог имеется) необходимо было позаботится о том, что бы этот парень просто на любой вопрос от кого бы то ни было, отвечал: без комментариев, или типа - все вопросы к слуцкому и акинфееву (капитану)....и т.д.....но, он же ответил чисто за себя.....за свое отсутствие совести....по этому пусть и получает полну жопу огурцов от болельщиков....по моему все логично и обоснованно!!!...лично я, после позорного 2012 и 14-го, надеялся, что сборную обновят полностью....но этого не случилось и мне стыдно...мне стыдно за наш футбол!!! а ему нет.....пусть отвечает теперь за базар...мне его не жалко (можно подумать, ему кого то из нас жалко...он был по моему, очень честен в своем равнодушии)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Гранит 21 июня 2016, 22:42

      Мужики,окститесь.Кто в таком возрасте поподал под такой пресс.Армию вспомните.Все герои???Причем здесь сборная и
      деньги?Сколько от вас самих говна.Жизнь длинная смотрите не захлебнитесь.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Гранит 21 июня 2016, 22:53

      ....по моему говно сейчас льется из твоего чрева!!!...журналисть задал простой для понимания вопрос: тебе не стыдно?...нормальный чел спокойно бы ответил, что да мол, стыдно, и за себя и за сборную....извините нас кривоногих миллионеров....и все бы закончилось....но!!!...он спровоцировал своим ответом все прогрессивное сообщество болельщиков!!!...кстати, даже широков, с его ублюдочной натурой, и то оказался умнее (не факт, что он на самом деле так думал, но тем не менее) и извинился....а этот головин - просто тупое, чванливое животное!!!

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      Рейтинг: +1948

      Гранит > Саня БУБА 21 июня 2016, 23:20

      Из тебя прет этот негатив(говно).От собственного непонимания данной конкретной ситуации.К примеру:ты поругался с женой(подчиненным,
      начальником
      ,знакомым)злой идешь.И тебя спрашивают.Как дела???Это все условно.Думаю все ,кто сейчас "опускают

      "Головина,ответили еще похлеще.Не видим мы в собственном глазу даже соринки.А сборная?Так кроме 1960 1988 2008 ничего и не было.Олимпиада не в счет.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Гранит 21 июня 2016, 23:34

      .....послушай, гранит, ну ты смешной такой, вася жи есть!!!!...во первых: с чего ты взял, что он такой злой, как после ссоры с женой, начальником и т.д???...по моему, он был вполне себе в бодром расположении духа....во вторых: ты считаешь, что за базар нормальному пацану не надо отвечать???....ты вообще мужик после этого???

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Гранит > Саня БУБА 22 июня 2016, 00:34

      Вы для начала просто успокойтесь.Получается Вы один такой герой стоите на страже своей Родины,проверяете всех "пацанов".Была реальная провокация(словесная),и ответ.Лично я считаю,Головин все что мог сделал.Через года два ваше мнение изменится.С удовольствием подискутировал бы с вами по прошествии данного срока.

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      Рейтинг: +370

      splint1989 21 июня 2016, 22:40

      ебать какие же вы все уроды, человеку 20 лет и он провалил 2 матча играя не на своей позиции, он вышел на замену с Уэльсом и бегал по полю ища кому отдать капитана, так как эти пидарасы, кроме Акинфееева, никто не хотел принимать повязу, а после опять же выйдя на замену на место атакуищего полузащитника вступал в отборы и отбирал мячи, и после в Москве какой то пирарас журналист или кто он там, гондон короче, выводит его на эмоции... Что бы вы сказали на его месте? Я бы ебало сразу стал бить этому уроду, он просто ответил!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > splint1989 21 июня 2016, 22:57

      ....а как ты можешь называть журналиста пидорасом за простой и понятный всем вопрос (я уже не говорю, что вопрос просто таки актуальнийший в данный момент)???...скорее всего, после таких слов, пидорас - это ты, милейший!!!...и в ебало получить бы тебе сейчас, кухонный орел!!!

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      Рейтинг: +16

      Lakers'95 > Саня БУБА 22 июня 2016, 00:52

      а ниче то что он ему сразу ответил "в другой раз давайте?" нет мы за словом в карман полезем. а потом обида таких вот болельщиков одолевает, что человек на эмоциях ответил.

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