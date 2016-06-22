Аспиликуэта не думает о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта отрицает переговоры с новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который не прочь увидеть испанца в своей команде в будущем сезоне.

«Общался ли я с Моуринью? Нет. Хотите верьте, хотите нет. Я много слышал об этом, но сейчас полностью сосредоточен на игре за «Челси» и сборную Испании. Что ж, приятно, когда тебя ценят», – рассказал Аспиликуэта в эфире Cadena Ser.

Напомним, ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «МЮ».