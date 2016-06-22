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Нойштедтер принял решение покинуть «Шальке-04»

22 июня 2016, 13:10
36

Защитник сборной России Роман Нойштедтер принял решение покинуть «Шальке-04». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Я решил закончить все переговоры с клубом и покинуть «Шальке-04». Это решение далось мне очень трудно. И я принимал его довольно долго из-за смены руководства команды. Три месяца ожидания пролетели. И я бы хотел найти клуб, в котором ко мне хорошо относили и как к футболисту, и как к человеку.

В «Шальке» меня всегда окружали классные люди, что оставит отпечаток в моем сердце. Я желаю им всего самого лучшего! Удачи!» – заявил футболист.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Германия. Бундеслига Трансферы Шальке-04 Нойштедтер Роман
Комментарии (36)
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LOKOfanatik19
1466590350
Ну елки, Российский паспорт, конечно же в Россию за баблом.... У нас клубы готовы миллионы платить фуфлыжным игрокам !!!
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Kybik-Pybik
1466590761
пиздуй в Анжи
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kykyi
1466591428
Быстро просек, где можно ничего не делать и получать бабки.
Ответить
mahb9ik
1466591574
если к нам поедет то считай пропал
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Добрый Бобер
1466592414
Коллеги по сборной объяснили, где бабло.
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diadushka
1466592711
Дормоеды всех стран объединяйтесь.........в рфпл!!!
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bringing
1466593087
Пффф НЕ НОВОСТЬ! Сразу было ясно,что ещё один хорёк в РФПЛ ходить за большие деньги станет.
Ответить
Treiner
1466595119
Вангую: ЦСКА
Ответить
Legioner-05
1466598547
Не зря ему паспорт делали,скорее всего в РПЛ на более высокую зарплату
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sold93
1466599766
еще один игрок был проклят российским футбольным гражданством
Ответить
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