Защитник сборной России Роман Нойштедтер принял решение покинуть «Шальке-04». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Я решил закончить все переговоры с клубом и покинуть «Шальке-04». Это решение далось мне очень трудно. И я принимал его довольно долго из-за смены руководства команды. Три месяца ожидания пролетели. И я бы хотел найти клуб, в котором ко мне хорошо относили и как к футболисту, и как к человеку.

В «Шальке» меня всегда окружали классные люди, что оставит отпечаток в моем сердце. Я желаю им всего самого лучшего! Удачи!» – заявил футболист.

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