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«Наполи», «Рома» и «Ювентус» заинтересованы в Витселе

22 июня 2016, 12:19
5

Официальный представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Джузеппе Чоффи рассказал об интересе к своему клиенту со стороны трех итальянских клубов – «Наполи», «Ромы» и «Ювентуса».

«Что касается трансфера Витселя, то здесь многое зависит от его окружения, в том числе руководства «Зенита». Это правильно, потому что на первом этапе должно быть достигнуто согласие между игроком и его клубом. Будем оценивать ситуацию после чемпионата Европы.

Витсель интересен многим европейским клубам. «Наполи», а также «Рома» и «Ювентус» рассматривают возможность приобретения бельгийца, но сначала они должны понять, как заполучить его», – рассказал Чоффи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 27-летний футболист сборной Бельгии будет определяться с дальнейшей судьбой после завершения Евро-2016.

Источник: Football Italia
Трансферы Зенит Наполи Рома Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (5)
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Semargl18
1466588089
аллилуйя они поняли что надо валить из болота именуемого рфпл
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stream15
1466588426
Витсель продукт боаша, флаг в руки!
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Lenin26
1466589123
Дождаться конца Евро и продавать не задумываясь, если 30 лямов дадут то будет здорово почти в 2 раза дороже чем брали втюхаем .
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juvseriy
1466596626
В Шахтере не плохо получалось зарабатывать на перепродаже! Брали дешево отдавали очень дорого! Может Зенит научиться непереплачивать!
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dmitri80
1466600484
Кто - нить точно купит. Затух он у нас
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