«Наполи», «Рома» и «Ювентус» заинтересованы в Витселе

Официальный представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Джузеппе Чоффи рассказал об интересе к своему клиенту со стороны трех итальянских клубов – «Наполи», «Ромы» и «Ювентуса».

«Что касается трансфера Витселя, то здесь многое зависит от его окружения, в том числе руководства «Зенита». Это правильно, потому что на первом этапе должно быть достигнуто согласие между игроком и его клубом. Будем оценивать ситуацию после чемпионата Европы.

Витсель интересен многим европейским клубам. «Наполи», а также «Рома» и «Ювентус» рассматривают возможность приобретения бельгийца, но сначала они должны понять, как заполучить его», – рассказал Чоффи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 27-летний футболист сборной Бельгии будет определяться с дальнейшей судьбой после завершения Евро-2016.