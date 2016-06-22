Панченко: «Наверное, все в России были шокированы вылетом «Динамо» в ФНЛ»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Панченко, который проведет ближайший сезон на правах аренды в московском «Динамо», рассказал о своих целях.

«Какая разница, в аренде я или на контракте. Я уже в «Динамо», и мне нужно показывать здесь максимум. Когда «Динамо» вылетело, это было какое-то недоразумение. Наверное, все в России были этим шокированы. Со многими ребятами общался, с которыми играл в прошлом сезоне. Естественно, у всех эмоции отрицательные, все расстроены, и я хочу помочь команде за один сезон вернуться в РФПЛ. Мне хочется что-то выиграть с этим великим клубом. Все говорят, что ФНЛ — проходной турнир, но здесь на одной ноге никого не обыграешь. Нам будут противостоять очень серьезные соперники, которые будут биться с первой и до последней секунды, тем более против «Динамо». Думаю, легко нам не будет.

Цели перед собой ставлю максимальные: забивать как можно больше голов, приносить команде пользу. Но главное для меня — это результаты команды, а не личные достижения. Хотя, конечно, лучше совместить личные успехи с командными, и тогда все будет хорошо. Меня здесь тепло приняли. Здесь собирается хороший коллектив. Тренировки у нас очень интересные, уже провели контрольный матч, который выиграли. Сейчас идет сплочение коллектива, плохое настроение сменяется позитивом. Нам еще много чего нужно наработать, доработать, и надо двигаться только вперед», – сказал Панченко.