Португалия постарается одержать первую победу на Евро-2016 в игре с Венгрией

22 июня пройдет поединок группового этапа чемпионата Европы-2016, в котором сыграют сборные Венгрии и Португалии. Первые выступают на турнире выше всяких похвал и на данный момент располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы F. Португальцы же пока не могут порадовать своих болельщиков победами, а их лидер Криштиану Роналду не забил во Франции еще ни одного мяча.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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