«СЭ»: Головина спровоцировали

Полузащитник сборной России Александр Головин, который сегодня заявил, что ему не стыдно за выступление команды на Евро-2016, был спровоцирован журналистами. Об этом сообщают корреспонденты «Спорт-Экспресса», которые были свидетелями прилета команды в аэропорт Шереметьево.

«Цитата была явно вырвана из контекста. Прежде чем он произнес фразу «За что стыдно?», его упорно провоцировали, несколько раз задавая один и тот же вопрос: «Стыдно ли вам?».

«Давайте потом», – спокойно отвечал армеец. Но в итоге не сдержался и огрызнулся. Очевидно, молодому игроку просто не хватило опыта поведения в подобных ситуациях: в аэропорту сборную встречали десятки агрессивно настроенных журналистов. Причем к спорту большинство из них не имело никакого отношения», – утверждает «СЭ».