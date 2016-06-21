Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СЭ»: Головина спровоцировали

21 июня 2016, 23:11
13

Полузащитник сборной России Александр Головин, который сегодня заявил, что ему не стыдно за выступление команды на Евро-2016, был спровоцирован журналистами. Об этом сообщают корреспонденты «Спорт-Экспресса», которые были свидетелями прилета команды в аэропорт Шереметьево.

«Цитата была явно вырвана из контекста. Прежде чем он произнес фразу «За что стыдно?», его упорно провоцировали, несколько раз задавая один и тот же вопрос: «Стыдно ли вам?».

«Давайте потом», – спокойно отвечал армеец. Но в итоге не сдержался и огрызнулся. Очевидно, молодому игроку просто не хватило опыта поведения в подобных ситуациях: в аэропорту сборную встречали десятки агрессивно настроенных журналистов. Причем к спорту большинство из них не имело никакого отношения», – утверждает «СЭ».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Головин Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1466540145
Да плевать спровоцировали или нет.Ответ дибила.
Ответить
denisov
1466540244
Меньше суток прошло, а он забыл за что должно быть стыдно
Ответить
acer2003
1466540338
Беднягу кривоногого спровоцировали, чушь это всё.Понял, что на говорил и в штаны наделал
Ответить
Sshhh...
1466541034
Одному стыдно, другому нет, третий ждет говна, четвертый материт журналюгу. Че за ... комедия?)
Ответить
Саня БУБА
1466542130
.....ну вот пусть он завтра же выйдет к журналистам и поравится, если его действительно спровоцировали и он хотел сказать не то, что сказал!!!!....а то глубокоуважаемый СЭ сейчас явно зализывает одно место тов. Гинеру и его прихлебаю Слуцкеру....не успели как следует проинструктировать малыша....правду сморозил!!!!
Ответить
Sshhh...
1466542600
Наконец нашёл этот кадр http://imgur.com/rY3p4Fr Вот за такую порнографию, нужно отбирать удостоверение футболиста - профессионала и отправлять в ЛФЛ.
Ответить
алекс88
1466542878
Даже здесь оправдания ищут этим недофутболистам
Ответить
VVK13
1466546339
шатова тоже спровоцировали?
Ответить
Zeff
1466547920
Головин запасной в ЦСКА. Что он делал на ЕВРО? Только не надо говорить,что играл.
Ответить
SportsMaNs
1466550442
Да конечно,спровоцировали его ... я ржу. Откройте глаза и посмотрите на нашу Ох ... молодежь .. одному не стыдно,другой матом сразу кроет .... да плевать им всем на все.
Ответить
Главные новости
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
В ЦСКА оценили вариант с подписанием Дзюбы
11:48
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
2
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+