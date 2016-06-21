Газзаев: «Из Головина ничего не получится»

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слова Александра Головина, который заявил, что ему не стыдно за выступление команды на Евро-2016.

«Выступление нашей сборной – не то, что стыдно. Это ни в какие рамки. Все болельщики ехали, конечно, с такой надеждой, что из этой группы мы выйдем и будем наслаждаться праздником футбола.

Такие ответы молодого игрока…думаю, из него ничего не получится. Он не понимает, где он находится и как он должен отвечать. Он должен был закрыться, чтобы его никто не видел, извиниться за такую безобразную игру.

У каждого должна быть высокая степень ответственности, тогда у нас будет правильное и адекватное отношение», – сказал Газзаев.