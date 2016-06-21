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Газзаев: «Из Головина ничего не получится»

21 июня 2016, 22:11
19

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слова Александра Головина, который заявил, что ему не стыдно за выступление команды на Евро-2016.

«Выступление нашей сборной – не то, что стыдно. Это ни в какие рамки. Все болельщики ехали, конечно, с такой надеждой, что из этой группы мы выйдем и будем наслаждаться праздником футбола.

Такие ответы молодого игрока…думаю, из него ничего не получится. Он не понимает, где он находится и как он должен отвечать. Он должен был закрыться, чтобы его никто не видел, извиниться за такую безобразную игру.

У каждого должна быть высокая степень ответственности, тогда у нас будет правильное и адекватное отношение», – сказал Газзаев.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Головин Александр Газзаев Валерий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Sshhh...
1466536489
Для начала надо бы усы сбрить.
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abuker 06
1466537234
Правильно говорит
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stas-kst
1466537707
все такие умные, только ни у кого со сборной ничего толкового не выходит.... все только языком трепать способны....
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Обер-КанцлерЪ
1466538518
Слышь усатый, за свои слова ответь сначала насчет усов, прежде чем слова других обсуждать!
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Диктор
1466539416
Хорошо конюшню прочесал-по делу-слишком длинный и поганый язык.
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_Kesh_Suntar_
1466539931
Иди нах Газзаев! Вы че суки! Головин норм чел!
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Пчела 672
1466540489
Да тебе старый лишь бы ляпнуть)) спровоцировали молодого парня, и теперь будете ненужную жеванину пускать, чтобы на вас пердунов типа Ловчева обратили внимание. Сам свою же Аланию как Сатурн потопил и в ус не дует, бабулички только считает. Жаль, был другого мнения, теперь пиарится за счет молодого несмышлённого парня. Пердун ты старый!
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Георгий 07 01 93 рус
1466541473
Правильно Газзаев говорит!!!!головин,мамаев,да им пох на страну,они бабки заработали уже.И тренер наш дурень что его взял,щенка из цска!Такой конченоу сборной не видел я за всю жизнь!!!Вот это поколение.....походу через связи в сборную и по блату попадают....
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geragera
1466542989
золотые слова
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petlyra
1466549720
Головина спровоцировали недобросовестные журналюги, об этом сам же Бомбардир и пишет. А вообще тут вопрос профессионализма. Футболисты этого профессионализма не показали, не показали и журналисты докопываясь к самому молодому игроку с вопросом "вам стыдно?". Более опытные вообще просочились мимо, а Шатов так еще и послал подальше и правильно сделал. Легче бы стало что он скажет стыдно или нет? Лучше бы написали как наш футбол дошел до такого состояния, где наши чемпионы из молодежки и юношеских сборных? Где воспитанники своих школ? Как вообще будем готовиться к ЧМ-2018? Спросили бы у Мутко и поведали нам. Проще, конечно, приехать в аэропорт задать пару провокационных вопросов, тиснуть свою заметочку и получить денежки.
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