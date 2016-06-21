Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ткаченко: «Смолов нравится «Севилье»

    Агент Герман Ткаченко сообщил об интересе «Севильи» к форварду «Краснодара» Федору Смолову.

    «Конечно, блистательная игра Смолова в последние полтора года – это здорово. Но когда тебе 26, этого не всегда бывает достаточно. Например, «Севилье» очень понравилось, как Федя выступал в этом году, но они говорят: «Ребят, ну это только полтора года». Нужно, чтобы сложилось много факторов.

    «Севилья» не может хотеть Смолова. Мы предлагаем Смолова «Севилье». Тем более, это одна из тех команд, которая может искать нападающих. Но они считают, что опасно платить большие деньги за игрока, который провел только один хороший сезон. Нужно еще полгода блестящей игры и желание самого Смолова», – заявил Ткаченко.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 июня 2016, 01:13

      Нас и здесь неплохо кормят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 21 июня 2016, 22:47

      вообще то нравится задница или передница

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 21 июня 2016, 19:55

      Смолов ты в Краснодаре в этом году покажи результат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 21 июня 2016, 19:36

      Керж уже как-то отсидел там на скамейке запасных))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11