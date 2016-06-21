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    Палмери: «Пеллегрини предлагают 10 миллионов в сборной России»

    Итальянский журналист Танкерди Палмери сообщил о том, что чилийский специалист Мануэль Пеллегрини получил предложение возглавить сборную России. По информации Палмери, экс-тренеру «Манчестер Сити» предложен контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 18:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июня 2016, 23:07

      Нужно всю систему менять, а не тренера сборной. И самое главное - все зарплаты в сборной должны быть только за победу. За ничью - оклад, остальное - только за победу.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Обер-КанцлерЪ 21 июня 2016, 23:58

      В сборной вообще бесплатно должны играть или за символические цифры,вот тогда мы узнаем кто действительно за страну хочет играть а кто за бабло!!!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 21 июня 2016, 22:14

      .....уточка....не обращать внимания!!!!...скорее всего будет черчесов.....поломается конечно, как он это любит, да и согласится (за хорошие премиальные конечно)

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 июня 2016, 21:43

      Опять эта блявотина начинается....на капелло видимо не научились...опять хотят позориться в своей не состаятельности

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июня 2016, 21:17

      И потом целый год будут деньги на разрыв контракта собирать. Это уже проходили. Нужно брать тренеров своих, и зарплаты должны быть не заоблачные. Люди должны понимать,что они представляют честь нашей страны,это куда больше чем деньги, и за это никто не должен тебе платить. Никакому иностранцу этого не дано понять.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 июня 2016, 21:17

      Все физруки России вместе взятые столько за год не зарабатывают, а тут всё и одному...

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 июня 2016, 20:54

      задолбали уже народные деньги разбазаривать, а потом плакать денег нет и обрезать бюджет на детский футбол. Когда уже все это закончиться ? Тошно читать "утки" вроде этой, тем более сейчас...

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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 июня 2016, 19:32

      Свои и половины не платят

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 июня 2016, 19:26

      Еще один Капелло! Потом будут думать, как его выгнать.

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      Рейтинг: +988

      опус 2 21 июня 2016, 19:22

      Похоже ,подчерк Рфс ! Ничего не менять в российском футболе ,а за бешенные деньги купить чудо -тренера и жизнь наладится

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