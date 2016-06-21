Палмери: «Пеллегрини предлагают 10 миллионов в сборной России»

Итальянский журналист Танкерди Палмери сообщил о том, что чилийский специалист Мануэль Пеллегрини получил предложение возглавить сборную России. По информации Палмери, экс-тренеру «Манчестер Сити» предложен контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

La oferta que Pellegrini recibió por volverse en seleccionador de Russia es 10m€ por año — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 21 июня 2016 г.