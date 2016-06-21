«Ювентус» подтвердил, что Мората вернется в «Реал»

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что форвард туринского клуба Альваро Мората во время летнего трансферного перейдет в «Реал». Сумма сделки оценивается в 32 миллиона евро.

«Мората покинет Турин и вернется в Испанию. «Реал» сообщил нам о своем намерении воспользоваться правом выкупа нападающего, мы просто ждем письменного предложения. Но на данный момент шансы, что Мората останется в «Ювентусе», крайне малы», – сказал Маротта.

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