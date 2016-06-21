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«Ювентус» подтвердил, что Мората вернется в «Реал»

21 июня 2016, 15:01
12

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что форвард туринского клуба Альваро Мората во время летнего трансферного перейдет в «Реал». Сумма сделки оценивается в 32 миллиона евро.

«Мората покинет Турин и вернется в Испанию. «Реал» сообщил нам о своем намерении воспользоваться правом выкупа нападающего, мы просто ждем письменного предложения. Но на данный момент шансы, что Мората останется в «Ювентусе», крайне малы», – сказал Маротта.

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Источник: Goal.com
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Реал Мората Альваро
Комментарии (12)
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Red-White Sakhalin
1466512479
Ну и пусть идёт, Юве найдёт замену, вот только сливки на нем навариться хотят и все, ну и Юве подна..рать..
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JUVENTINO-666
1466512682
Ну давай иди, Спасибо!
Ответить
red-white fox
1466514627
А Морату спрашивать не будут?
Ответить
Сергей Свояк
1466516696
Он же деревянный для реала...
Ответить
MrVanes-Zenit
1466518154
А сам он не хочет
Ответить
Samov@r
1466528046
Плохо
Ответить
Avatar 2
1466534016
что ему там делать ?
Ответить
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