Ваньяма успешно прошел медосмотр в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Саутгемптона» Виктор Ваньяма прошел медицинский осмотре в «Тоттенхэме», в котором он продолжит свою карьеру.

«С удовольствием прошел медосмотр в «Тоттенхэме». Для меня это новый в карьере. Постараюсь приложить все усилия на благо своей новой команды.

Хочу поблагодарить руководство «Саутгемптона» и замечательных фанатов за проведенное время, в моем сердце всегда будет место для вас», – приводит слова Ваньямы soka25east.

За хавбека «шпоры» заплатят 11 миллионов фунтов стерлингов. В минувшем сезоне Ваньяма сыграл в 35-ти матчах АПЛ, забив один гол и отдав одну голевую передачу.