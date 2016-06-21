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    Слуцкий повторил антирекорд Бышовца

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий повторил антирекорд Анатолия Бышовца, при котором команда в 1998-м не могла победить на протяжении шести встреч. Тогда Бышовец был отправлен в отставку. Накануне Слуцкий заявил, что сборную России к чемпионату мира-2018 должен готовить другой тренер.

    Сборная России выбыла из розыгрыша Евро-2016 после матчей с Англией (1:1), Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 09:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 21 июня 2016, 13:12

      Если бы не Игорек, то повторил бы антирекорд Ярцева 2014 г. Португалия - Россия 7-1. Ну или превзошел.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 июня 2016, 13:05

      Ладно,что упомянули антирекорд Слуцкого, но нас может ждать и антирекорд всей сборной! К сожалению, сохраняются шансы на взятие нашими "академиками с тросточками"(которые уже не с тросточками, а в инвалидных колясках), последнего места на всём чемпионате! Это, конечно, как бы неофициально, но просто обидно и даже мерзко!

      2
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 21 июня 2016, 12:47

      Слуцкий вообще красавец, что взялся с такими инвалидами за Евро. Желающих я думаю не было. Все было понятно.

      0
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      Рейтинг: +69

      tima0898 21 июня 2016, 11:28

      Тут бесполезно тренера менять. Тут состав менять надо. На мой взгляд, нужно убрать всех бронзовых призёров Евро-2008. У них уже есть достижение в карьере на уровне сборной. Вместо них молодых брать, которые будут рваться показать себя. И платить им по 10000, капитану можно по 15000.( Чисто моё личное мнение)

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > tima0898 21 июня 2016, 15:42

      Абсолютно согласен.
      Но недостижимо.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 июня 2016, 11:21

      Слуцкий упал в глазах болел /я не думаю что он решал с составом на первые две игры/. Поэтому его в топку. А сборной у нас нет, так как футбола тоже. Прав Бубнов - у нас чемпионат легионеров, за это спасибо Мудко.

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 21 июня 2016, 10:55

      Согласен, А ГДЕ ВЗЯТЬ ТО ИГРОКОВ?

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      Рейтинг: +22

      Igreks 21 июня 2016, 10:26

      Ну вот, бил хероем - сейчас станет Изгоем)))

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июня 2016, 10:06

      Тренера сменим, найдём другого,
      Нормально, тут ничего такого.
      А где игроков новых взять?
      Надо рожать. А значит надо е... учить

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      Рейтинг: +91

      AloneStalker > subbotaspartak 21 июня 2016, 11:21

      Подрастет поколение детей приезжих из стран СНГ - тогда и будет нормальная сборная.

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      Рейтинг: +56

      SaturnuS > AloneStalker 21 июня 2016, 13:23

      У меня во дворе таджики в футбол лучше играют.

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