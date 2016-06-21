Слуцкий повторил антирекорд Бышовца

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий повторил антирекорд Анатолия Бышовца, при котором команда в 1998-м не могла победить на протяжении шести встреч. Тогда Бышовец был отправлен в отставку. Накануне Слуцкий заявил, что сборную России к чемпионату мира-2018 должен готовить другой тренер.

Сборная России выбыла из розыгрыша Евро-2016 после матчей с Англией (1:1), Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

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