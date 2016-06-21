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Россия догнала Данию по числу поражений в истории Евро

21 июня 2016, 08:56
15

Поражение сборной России от команды Уэльса (0:3) в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 стало 14-м для сборных СССР, СНГ и России за время выступления на чемпионатах Европы.

Таким образом, россияне сравнялись с рекордсменами турнира по числу неудачных матчей – сборной Дании. При этом датчане провели на европейских первенствах меньше матчей – 27 против 33 у сборных СССР, СНГ и России. На третьем месте в данном списке – сборная Чехии с 12 поражениями. У сборной Нидерландов, Германии и Румынии – по 10 поражений.

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Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Россия Дания Чехия
Комментарии (15)
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гость shuh
1466489397
Значит сборная России чемпион по проигранным матчам. Хоть в чем то преуспевают мо-лод-цы!!!!!!!!!
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Pro100Kid
1466489951
Еще и обгонит через 4 года!
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acer2003
1466490014
Скоро Папуа -Гвиннею догонят
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sevsor
1466490807
Посмотрел по "Матч ТВ" краткие интервью с ...типа футболистами Березуцким, Широковым, Комбаровым...эти типы спокойны, как удавы, суть их комментов - да, мы играли плохо...Как их развратили...эти гниды ни словом не обмолвились, что им стыдно...дескать, ну, проиграли, и что?((( Этим гавнюкам за державу не обидно, и врядли они знают, что это значит(((
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petrucho-spb
1466491247
Ну нет щас техничного игрока как в лучшиегоды Шавы,который мог на ровном месте взять на себя игру и резко мог уйти от опеки. Бердыева в сборную,новая команда строится от обороны.А мы типа хотим показать атакующий потенциал,игроками которые не доросли до этого уровня. И потом Слуцкий повесил последнюю игру на стариков.Раньше надо было думать.После матча с Англией говорили надо занимать первое место)))Всегда заочно всех вздрючим а на очке...печаль!!!!Считаю тактически проигранные все матчи!
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AloneStalker
1466491424
Однако, не так давно Дания была чемпионом Европы.
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Ч.В.Г.
1466495483
Хоть и переживаю за Ростов, но Бердыева надо отпускать в сборную. Объективно кроме него кандидатов соответствующих просто нет.
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Kelll
1466498007
еще намного и мы Данию обгоним, вперед деревянные. За родину Урааааа!!!!!!!!
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Serjik78
1466503477
А также догнала и с большим отрывом перегнала всех по количеству поперечных передач, особенно на своей половине поля.
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Ajax_Amsterdam
1466508589
Статистика ниочём,точнее последняя строка!!! Немцы 10 раз проиграли, но 3 раза титул брали! Автору бы в процентном соотношении указать, учитывая все матчи сыгранные на турнирах и указав число медалей, тогда статья получилась бы классной. А так шлак!!
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