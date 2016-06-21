Россия догнала Данию по числу поражений в истории Евро

Поражение сборной России от команды Уэльса (0:3) в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 стало 14-м для сборных СССР, СНГ и России за время выступления на чемпионатах Европы.

Таким образом, россияне сравнялись с рекордсменами турнира по числу неудачных матчей – сборной Дании. При этом датчане провели на европейских первенствах меньше матчей – 27 против 33 у сборных СССР, СНГ и России. На третьем месте в данном списке – сборная Чехии с 12 поражениями. У сборной Нидерландов, Германии и Румынии – по 10 поражений.

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