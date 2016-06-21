Украина попытается дать бой сборной Польши в последнем матче

После поражения от Северной Ирландии игроки в один голос говорили, что главной мотивацией на матч с Польшей станет борьба за честь. Фоменко почти наверняка перекроит состав и даст поиграть тем, кто пока на поле во Франции не появлялся. Сумеют ли они выйти из предотпускного настроения и все-таки дать бой одному из самых принципиальных соперников? На «Велодроме» будет немало украинских болельщиков, и увидеть хотя бы один гол своей команды они точно заслуживают.

Поляки полны уверенности и вполне могут позволить себе некоторые перестановки. Например, в «основе», скорее всего, появится Бартош Капустка. Запасные рвутся в бой, хотя задачу победить и занять первое место в группе никто не снимал. Роберт Левандовски горит желанием наконец-то забить, а Аркадиуш Милик, не реализовав пару прекрасных моментов в поединке с Германией, хочет реабилитироваться. Поляки понимают, что соперник опасен, но намерены брать три очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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