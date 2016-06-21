Игнашевич совершил один успешный отбор в трех матчах

Защитник сборной России Сергей Игнашевич совершил лишь один успешный отбор в трех матчах группового этапа Евро-2016. Такие данные приводит сайт WhoScored.

Этот единственный удачный отбор Игнашевич сделал в игре со сборной Англии (1:1). В двух последующих встречах – со Словакией (1:2) и с Уэльсом (0:3) – защитнику ни разу не удалось отобрать мяч у соперников.

Кроме того, в матче против Уэльса Игнашевич не сделал ни одного перехвата.