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    Игнашевич совершил один успешный отбор в трех матчах

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич совершил лишь один успешный отбор в трех матчах группового этапа Евро-2016. Такие данные приводит сайт WhoScored.

    Этот единственный удачный отбор Игнашевич сделал в игре со сборной Англии (1:1). В двух последующих встречах – со Словакией (1:2) и с Уэльсом (0:3) – защитнику ни разу не удалось отобрать мяч у соперников.

    Кроме того, в матче против Уэльса Игнашевич не сделал ни одного перехвата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 03:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11

      NikoNile 21 июня 2016, 12:25

      Давно надо было убирать их. Всю защиту убрать надо. Пустили бы молодёжь! Вон сколько ребят нормальных, а пробиться не дают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 21 июня 2016, 12:02

      ...после такого нужно на пенсию
      ...да-да,и братьев с собой захвати...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 21 июня 2016, 08:54

      даже гимн до сих пор не выучил

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2016, 08:14

      Сережа, после такого позора надо уйти в отставку вслед за папой Слуцким, дайте возможность сыграть молодым ребятам...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 21 июня 2016, 08:09

      Блин когда он уже закончит в сборной?

      3
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 21 июня 2016, 07:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот увидете он на ЧМ 2018 сделает 1000 перехватов 1000 ударов !!!

      -4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 июня 2016, 07:04

      Как и говорил перед Евро, половине не хер тут делать. Ну а "великого" Игнашевича, я уверен, мы еще на домашнем ЧМ увидим. И половину конской команды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      NikoNile > Black Giz 21 июня 2016, 12:26

      Ну знаешь, Слуцкий уходит вроде. Надеемся что выгнут их. Не только Игнашевича, но и всю защиту нах*р. Понимаешь...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > NikoNile 22 июня 2016, 08:27

      Да я то пони маю. Это надо было сделать еще после ЧМ 14

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 июня 2016, 07:03

      зато статистика точных пасов у Игнашевича и Березуцкого друг другу зашкаливает

      5
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      Рейтинг: +54

      brost 21 июня 2016, 06:55

      Зато пас в аут раз 15 отдал

      4
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      Рейтинг: +23

      Марь_Я 21 июня 2016, 05:12

      Игнашевич - это кто? истерик, который отказался брать капитанскую повязку? пенсионер, который унизил себя и сборную?

      5
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