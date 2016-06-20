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    Английский топ-клуб сделал предложение по Мусе

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса в ближайшее время продолжит карьеру в Англии. Руководство армейцев уже договорилось о переходе игрока сборной Нигерии в «Лестер Сити», но накануне получило предложение от топ-клуба из АПЛ, название которого не сообщается.

    Напомним, что в прошедшем сезоне Муса провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил 13 голов и сделал пять результативных передач. Его рыночная стоимость составляет 13 миллионов евро.

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    Источник: Бобсоккер

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    20.06.2016 18:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +24

      forward163 22 июня 2016, 07:39

      Типа интригу намутили...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +72

      Elio 21 июня 2016, 13:50

      Он работяга так что успехов)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka > Elio 21 июня 2016, 22:40

      Согласен!!! У меня вся семья болеет за него!) и за Акинфеева:))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      Elio > cskajeka 22 июня 2016, 12:49

      Вот кого нужно натурализировать)))

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 21 июня 2016, 09:48

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 21 июня 2016, 00:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь писец ЦСКА. Муса только в казарме забивал

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 20 июня 2016, 23:38

      Я смотрю мы с помощью лимита, только продаём нормально. А вырастили одних деревянных мурланов.

      4
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Пчела 672 21 июня 2016, 00:19

      так лимит сделан не для того что бы выращивать российских мастеров....а что бы пилить бабло.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 20 июня 2016, 21:04

      Да кому нахер нужен он. Смехота а не источник

      -3
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 20 июня 2016, 19:53

      А где Топ клуб?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 19:47

      Мусоводы цену выращивают, пятнашку хотят.

      -2
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      Рейтинг: +29

      Lzz > ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 21:42

      Месяц назад уже 21млн давали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Lzz 20 июня 2016, 23:24

      Вчера столько, сегодня столько, а завтра... Одно другому не противоречит.

      -1
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      Рейтинг: +34

      VлAд 20 июня 2016, 19:39

      про сам лестер, наверное, и идёт речь :DD

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 июня 2016, 19:31

      Арсенчик, ты ли это? На мулатов потянуло?))

      -2
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