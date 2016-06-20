Педро: «Хотел бы завершить карьеру в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Педро, ныне выступающий за «Челси», рассказал о своих шансах вернуться в каталонский клуб.

«Хотел бы я вернуться в «Барселону"?. Мой ответ очевиден, поскольку это великий клуб, за который выступают очень хорошие игроки и который поддерживают отличные болельщики. Всегда говорил, что планирую завершить карьеру именно там, но знаю, что сделать это будет очень сложно.

Президент «Барселоны» сказал, что двери клуба для меня всегда открыты. Это очень важно для меня», – отметил Педро.