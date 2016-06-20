Ван Гаал может возглавить «Милан»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал в ближайшее время может возглавить «Милан». Руководство итальянского клуба включило 64-летнего голландского специалиста в шорт-лист кандидатов на пост наставника команды. Помимо него «россонери» рассматривают варианты с Франком де Буром и Андре Виллаш-Боашем.

Сообщается, что «Милан» намерен определиться с кандидатурой главного тренера до 7 июля, когда команда начнет подготовку к новому сезону.

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