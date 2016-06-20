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Ван Гаал может возглавить «Милан»

20 июня 2016, 12:26
7

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал в ближайшее время может возглавить «Милан». Руководство итальянского клуба включило 64-летнего голландского специалиста в шорт-лист кандидатов на пост наставника команды. Помимо него «россонери» рассматривают варианты с Франком де Буром и Андре Виллаш-Боашем.

Сообщается, что «Милан» намерен определиться с кандидатурой главного тренера до 7 июля, когда команда начнет подготовку к новому сезону.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан ван Гаал Луи Виллаш-Боаш Андре де Бур Франк
Комментарии (7)
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Xiko
1466415450
Франк де Бур и Андре Виллаш-Боаш еще хорошие кандидаты!) но ван Гаал не в какие вороты не лезет...
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яйва-яйва
1466415484
Хорошо бы.
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Шнюхинс
1466418270
я фанат МЮ буду теперь за Милан болеть
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Ден 781
1466418708
Да уж, но терять уже нечего
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shmag
1466420494
ну теперь точно хана будет Милану если этот клоун придет
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