Игнашевич: «Постараемся играть с Уэльсом первым номером»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился своими ожиданиями от матча против Уэльса.

«Раньше Уэльс играл в классический британский футбол с обилием верховых передач. Отлично помню Джона Хартсона – высокого форварда таранного типа. Валлийцы играли тогда на «столба». Сейчас они действуют уже немного иначе. Во многом потому, что в центре поля у них появились футболисты комбинационного плана. Бейл – это уже не классический «столб». Это футболист с прекрасной скоростью, ударом. Все его хорошо знают.

В начале будет борьба за инициативу. Мы постараемся играть первым номером. Если нам это удастся, то Уэльс с удовольствием эту инициативу отдаст и будет действовать на контратаках, как в матче со Словакией.

Можно сравнить нынешнюю ситуацию с последним чемпионатом мира, когда у нас было одно очко после двух матчей и нам нужна была победа над Алжиром, но, к сожалению, мы не смогли ее добиться. Но все эти расклады – они больше для журналистов, для болельщиков. Футболисты не занимаются таким глубоким анализом турнирного положения. Мы живем от матча к матчу. Для нас задача – взять три очка и показать достойный футбол», – заявил Игнашевич.