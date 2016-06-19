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Игнашевич: «Постараемся играть с Уэльсом первым номером»

19 июня 2016, 22:44
6

Защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился своими ожиданиями от матча против Уэльса.

«Раньше Уэльс играл в классический британский футбол с обилием верховых передач. Отлично помню Джона Хартсона – высокого форварда таранного типа. Валлийцы играли тогда на «столба». Сейчас они действуют уже немного иначе. Во многом потому, что в центре поля у них появились футболисты комбинационного плана. Бейл – это уже не классический «столб». Это футболист с прекрасной скоростью, ударом. Все его хорошо знают.

В начале будет борьба за инициативу. Мы постараемся играть первым номером. Если нам это удастся, то Уэльс с удовольствием эту инициативу отдаст и будет действовать на контратаках, как в матче со Словакией.

Можно сравнить нынешнюю ситуацию с последним чемпионатом мира, когда у нас было одно очко после двух матчей и нам нужна была победа над Алжиром, но, к сожалению, мы не смогли ее добиться. Но все эти расклады – они больше для журналистов, для болельщиков. Футболисты не занимаются таким глубоким анализом турнирного положения. Мы живем от матча к матчу. Для нас задача – взять три очка и показать достойный футбол», – заявил Игнашевич.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия Уэльс Игнашевич Сергей
Комментарии (6)
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VReDNiY
1466368073
Интересно. С какой минуты начнут играть то? Пешеходы позорные.
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zra78
1466370138
Со Словаками тоже пытались
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ljrljr0505
1466370386
да уж постарайтесь...
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sergey_86-76
1466370931
да начните уже играть, пожалуйста.
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GeorgeXIII
1466371417
Я поставил на Уэльс
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isa361
1466375209
да не стараться надо а играть. Уэльс всего лишь.
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