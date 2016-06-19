Буффон может не сыграть с Ирландией из-за температуры

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон может не помочь своей команде в матче заключительного тура группового этапа Евро-2016 против Ирландии. 38-летний страж ворот пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку «Скуадры адзурры» из-за повышенной температуры.

Сообщается, что ветеран почувствовал недомогание еще перед игрой со сборной Швеции (1:0), однако вышел на поле.

Напомним, что итальянцы уже обеспечили себе первое место в группе Е.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов