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    Семак и Бирюков останутся в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу определился с тренерами, которые будут помогать ему в работе по ходу нового сезона.

    В штаб петербуржцев вошли Александр Спиридон, итальянцы Карло Николини и Массимо Уголини, а также массажист Виктор Хексан. Работу с командой продолжат тренер вратарей Михаил Бирюков и Сергей Семак, который вернется в расположение «Зенита» после чемпионата Европы.

    Спиридон и Николини уже работают с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге, Хексан и Уголини присоединятся к команде в ближайшее время.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    19.06.2016 10:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 19 июня 2016, 17:35

      Хорошая новость. Богданыч и Юрьевич - легенды нашего футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 19 июня 2016, 13:25

      Отлично! Очень рад, что Семак остается!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 19 июня 2016, 10:27

      Молодцы, наше будущее тренерское поколение! Есть надежда, что ещё покажут себя.

      1
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 19 июня 2016, 10:24

      Это ж сколько денег только на одних тренеров надо!

      -3
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