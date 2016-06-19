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    Шандао попал в сферу интересов «Спартака»

    «Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Кубани» Шандао. 28-летний футболист может перейти в московский клуб на правах свободного агента, так как срок его контракта с желто-зелеными истекает 30 июня этого года.

    Ранее сообщалось, что бразилец близок к переходу в «Лас-Пальмас».

    В прошедшем сезоне чемпионата России Шандао провел 27 матчей, отметившись одним голом.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    19.06.2016 08:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 19 июня 2016, 15:50

      Шандао вроде в Турцию собирался ... лучше бы туда и собрался ... 28 лет, ничего выдающегося, еще и легионер ... и наверняка с немаленькими хотелками по зарплате ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 июня 2016, 13:17

      Продолжаем собирать шлак из фнл.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -7

      Emilk 19 июня 2016, 12:00

      Спартак вперед

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 июня 2016, 12:00

      Вот кого кого, а этого клоуна даже даром в Спартак брать не нужно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 19 июня 2016, 11:28

      Слухи, слухи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 июня 2016, 10:09

      Берем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 19 июня 2016, 09:36

      На кой хрен он сдался? продолжают всяким шлаком интересоваться...

      2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 19 июня 2016, 09:31

      Нахрен он нужен Спартаку? Хорош сплетни распускать.

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 19 июня 2016, 09:26

      Ну и шлак Спартак собирает:-)

      1
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