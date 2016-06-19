Юран: «То, что сделал Роналду – неправильно»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран высказал мнение по поводу того, что форвард Португалии Криштиану Роналду отказался меняться футболкой с игроком Исландии.

– Криштиану отказался меняться футболками с исландцем. Давид Кипиани мне когда-то рассказывал, как ему грубо отказал в футболке бразилец Зико. Вам когда-нибудь отказывали?

– Это неэтично и неправильно – отказывать так, как сделал это Криштиану. Надо оставаться человеком – даже если ты сегодня не выиграл! Я на чемпионате Европы в Швеции подошел к Гуллиту – тот без вопросов поменялся, улыбнулся, пожал руку. Никаких вопросов – разошлись друзьями.