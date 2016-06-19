Кубок Америки. Дубль Игуаина помог Аргентине разгромить Венесуэлу

В поединке 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины уверенно выиграла у команды Венесуэлы – 4:1. В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин. По одному забитому мячу на свой счет записали Лионель Месси и Эрик Ламела.

В полуфинале турнира аргентинцы сыграют со сборной США, которая ранее оказалась сильнее Эквадора.

Кубок Америки-2016. 1/4 финала

Аргентина – Венесуэла – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Игуаин, 8; 2:0 – Игуаин, 28; 3:0 – Месси, 60; 3:1 – Рондон, 70; 4:1 – Ламела, 71.

Незабитый пенальти: Сейхас, 44.

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