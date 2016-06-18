Кубок Америки. Колумбия в серии пенальти обыгрывает Перу и выходит в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка Америки сыграли сборные Перу и Колумбии. Основное время матча победителя не выявило, после чего команды перешли к серии пенальти, в которой точнее оказались колумбийцы (4:2).



Ключевым стал промах защитника сборной Перу Мигеля Трауко.



В полуфинале колумбийцы будут играть с победителем матча Мексика – Чили.



Кубок Америки-2016. 1/4 финала

Перу – Колумбия – 0:0 (пен. 2:4)

Предупреждения: Тапиа, 63; Сапата, 66; Диас, 70.

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