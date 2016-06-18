Кубок Америки-2016. Перу и Колумбия разыграют путевку в полуфинал

В субботу состоится второй четвертьфинальный матч Кубка Америки, в котором встретятся сборные Перу и Колумбии.

Сборная Перу занялся первое место в группе B, где также выступали команды Эквадора, Бразилии и Гаити, а Колумбия вышла из квартета A, где ее соперниками были США, Коста-Рика и Парагвай.

«Бомбардир» предлагаем вам посмотреть матч Перу – Колумбия, воспользовавшись сервисом видеотрансляций от «НТВ-плюс».

Кубок Америки-2016. Плей-офф. 1/4 финала

Перу – Колумбия

Видеотрансляция

Начало – в 03:00 по московскому времени

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